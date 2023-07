Vacanze sicure, siamo fuori strada; Puglia “campionessa” di pneumatici lisci

L’INDAGINE – Tutti pronti a mettersi in macchina per andare in vacanza, acqua e olio dell’auto controllate, ma i penumatici? Secondo l’annuale l’indagine ‘Vacanze sicure’ realizzata da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus 8 milioni di vetture circolano sulle strade italiane con pneumatici non conformi, quindi potenzialmente pericolosi e la Puglia risulta essere maglia nera.

8.865 le auto controllate in 6 regioni nel periodo tra maggio e giugno -Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia, per 18 vetture su 100 le gomme non sono conformi

Pneumatici non conformi, secondo l’indagine Vacanze sicure 2023 la Puglia si aggiudica la maglia nera, i cittadini più attenti sono quelli delle Marche

Le auto con meno di 10 anni di età presentano problemi ai pneumatici nella misura di 1 vettura su 5. Quelle che hanno più di 10 anni di età mostrano una frequenza ancor più significativa: 1 vettura su 3 ha problemi alle gomme.

Nelle regioni oggetto di indagine la media riscontrata di gomme lisce si attesta al 7%, la puglia chiude la classifica, mentre le Marche sono al primo posto

Se è vero che nelle province pugliesi si raggiungono mediamente percentuali di pneumatici lisci particolarmente elevate, ad esempio Lecce con il 23% delle auto controllate e Foggia con il 17%, è altrettanto vero che nella provincia di Taranto la percentuale scende drasticamente a meno dell’1%. Quest’ultimo dato si contrappone a quanto era stato rilevato nel 2019 (13%) che, grazie ad un’attività di controllo, aveva consentito di scoprire un commercio illegale di pneumatici usati di tipo invernale.

Per contrastare questa tendenza fondamentali risultano i controlli, e le associazioni invitano ad una periodica specialmente prima di mettersi in viaggio