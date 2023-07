Tutto pronto per “Magliano ti Amo”: un’emozione dal Salento

LECCE – Presentata presso palazzo Adorno, la 19esima edizione della kermesse estiva “Un’Emozione dal Salento”, la colorata manifestazione sonora divisa in tre eventi, organizzata con cura ogni anno dall’associazione “Magliano Ti Amo” per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio.

Sabato 22 Luglio andrà in scena l’appuntamento conclusivo della manifestazione nel parco della Musica e della Scienza di Magliano, dove il pubblico potrà assistere ad esibizioni di artisti del calibro degli Homo Sapiens e Alan Sorrenti, alle musiche dell’Orchestra “Terre del sole”, al cabaret “Made in Sud” di Carmine Faraco, alle coreografie di Ninfa Fersini e a tante altre sorprese ancora non svelate.