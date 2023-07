Nasce il nuovo progetto Brindisi Lab

BRINDISI – Si è tenuta una nuova conferenza stampa indetta dal sodalizio biancazzuro dove sono stati presentati i membri dello staff medico sanitario e il nuovo progetto Brindisi lab.

Il direttore generale Pierluigi Valentini si è detto orgoglioso per la realizzazione di questa nuova realtà e per tutti i professionisti che ne faranno parte “è una data importante per chi fa calcio con obiettivi ambiziosi da raggiungere – ha commentato il Dg – vogliamo creare intorno all’evento sportivo le condizioni ideali per l’atleta al fine di prevenire infortuni ed esserne sempre pronti”.

Hanno preso parte all’appuntamento anche il responsabile sanitario il dottor Prete che ha aggiunto: “abbiamo un team di professionisti medici, con figure multidisciplinari, con un unico obiettivo prefissato la cura e la diagnosi di ogni atleti”. Il dottor Orgiani, ortopedico rinomato a livello nazionale con una prestigiosa carriera alle spalle ha dichiarato: “la cosa più importante è la fiducia che tutto lo staff ha riposto in noi, fin da subito, è un protocollo quello del Brindisi lab che ci permette di commettere quanti meno errori possibile”. Il Brindisi lab avrà a disposizione tutti i macchinari di ultima generazione, tutte le attrezzature innovative per la cura e prevenzione degli infortuni e sarà a disposizione anche del settore giovanile.

LO STAFF MEDICO SANITARIO DEL BRINDISI LAB È COSì COMPOSTO: