Mariangela Pira e il suo ultimo libro “Effetto domino”

MARTINA FRANCA – Gli effetti concatenati politici ed economici nel nuovo libro della giornalista di

Sky TG24 Mariangela Pira. A Telerama racconta gli ingredienti affinché l’effetto domino sia vincente per l’intero Salento. Un tema così complesso come l’economia è stato presentato e affrontato grazie alla guida di Mariangela Pira, nota giornalista di SkyTg24, attraverso il suo “Effetto domino”, nuovo lavoro per Chiarelettere, nel quale l’autrice affronta i temi della globalizzazione, dell’economia e dell’attualità con la sua consueta efficacia divulgativa. L’obiettivo è quello di spiegare quanto avvenimenti spesso lontani da noi e che appaiono come slegati dal vivere di tutti i giorni possano, invece, influire in maniera importante sulla quotidianità, talvolta condizionando anche stili di vita, costi dei beni di prima necessità e scelte politiche. “Che si tratti della macchina o del cellulare, del pane, dell’aspirina o del caffè, tutto intorno a noi ci racconta di quanto il mondo sia più piccolo di quel che immaginiamo e fino a che punto le nostre scelte, oggi più che mai, richiedano responsabilità”. La Pira con questa sorta di manuale divulgativo ci fornisce gli strumenti per provare a districarci tra la crisi delle materie prime e delle catene del valore, la guerra del clima e la cosiddetta transizione verde, tutte questioni complesse che incidono fortemente sulla nostra quotidianità. Una complessità che, nelle pagine di “Effetto domino” si riduce nettamente grazie alle capacità comunicative e descrittive dell’autrice.