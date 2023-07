Lecce e Del Vecchio si salutano

LECCE – (tonio de giorgi) Il Lecce saluta Gennaro Del Vecchio. Con una nota stampa il club giallorosso ha annunciato l’addio del dirigente. “L’U.S. Lecce comunica che, alla scadenza del rapporto contrattuale (30/06/2023) con il responsabile del Settore Giovanile Gennaro Delvecchio, le parti di comune accordo hanno deciso di non proseguire la collaborazione professionale.

Al direttore Delvecchio il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive”.

Del Vecchio era tornato a Lecce nelle vesti di dirigente nella stagione 2018-2019 diventando Responsabile del Settore giovanile della società leccese.

Del Vecchio aveva pure vestito la maglia del Lecce in due periodi: nel 2005-2006 e poi per qualche mese nella stagione 2012-2013 prima di trasferirsi al Grosseto.