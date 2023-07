La Puglia in prima fila nella sfida della bellezza

OSTUNI – Sensualità, eleganza, straordinaria bellezza dei luoghi e grande lungimiranza del made in Italy dell’alta moda. Questo mix di fattori positivi ha determinato l’incredibile successo della kermesse pugliese degli stilisti Dolce e Gabbana che hanno voluto utilizzare due perle del territorio – Alberobello ed Ostuni – come tappe principali di una quattro giorni tutta pugliese.

Nello scenario bellissimo dei trulli si è puntato proprio sull’intimo femminile, sulla sensualità sfrontata e sull’originalità di abiti e copricapo in oro e argento. Insomma, due uomini del sud come Dolce e Gabbana che hanno saputo perfettamente interpretare le esigenze di territori incantevoli, baciati dal sole e dalla bellezza dei luoghi, ma forse ancora poco conosciuti nel jet set internazionale.

Ad Ostuni, invece, cavalli bardati a festa, secondo la migliore tradizione del patrono sant’Oronzo, e note musicali di Domenico Modugno con “Volare”. Il tutto, nella bellissima piazza della Libertà, attraversata dai modelli su una passerella che arrivava fino alla colonna su si erge sant’Oronzo.

Il tutto, anche qui, sotto gli occhi estasiati di ospiti del jet set internazionale che hanno potuto ammirare gli abiti e le soluzioni artistiche proposte da Dolce e Gabbana e il fantastico gioco di luci che ha avuto la capacità di esaltare anche la bellezza dei luoghi.

Una conferma, quella delle serate di Alberobello ed Ostuni, che l’alta moda si sposa perfettamente con l’incantevole scenario dei nostri centri storici, condito dall’ospitalità della gente e dalla voglia crescente di portare la Puglia sempre più al centro del mondo, anche grazie alle emozioni che personaggi come Dolce e Gabbana, eccellenze tutte italiane, riescono a trasmettere pure a chi vive a migliaia di chilometri di distanza dal nostro paese, ma che non vede l’ora di venire a visitare, magari ospite di uno degli stupendi resort extralusso che il territorio tra Ostuni e Fasano ha saputo creare, in un mix fra tradizioni delle nostre masserie e luoghi caratterizzati da una natura incontaminata.

La sensazione, pertanto, è quella che le nostre bellissime località – e più in generale la Puglia – escano rafforzate da questa fantastica avventura con Dolce e Gabbana che ci rilancia e ci pone sul gradino più importante dell’alta moda e del turismo di alto livello. Proprio adesso, però, sarà necessario non cullarsi e continuare ad attrarre grandi eventi e personaggi di primo piano del jet set internazionale.

Mimmo Consales