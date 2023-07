Ad Ostuni grandi eventi tra disagi e opportunità

OSTUNI – Ospitare un evento di rilevanza internazionale non è roba da poco e se ne sono perfettamente resi conto i cittadini di Ostuni che per giorni hanno dovuto fare i conti con disagi legati alla chiusura di piazze e di strade e – nel giorno dell’evento – anche di attività commerciali. Ma era il prezzo da pagare per salire agli onori delle cronache internazionali ed i vantaggi – su questo pare siano davvero tutti d’accordo – sono di gran lunga superiori ai disagi.

Un motivo in più perché si punti con convinzione sulla possibilità di ospitare altri grandi eventi. E la nuova Amministrazione Comunale è orientata a lavorare proprio in questa direzione.

Mimmo Consales