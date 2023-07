Pavimentazione e panchine, al via i lavori di restyling in villa

LECCE – Sono partiti oggi i lavori di manutenzione straordinaria alla Villa Comunale, effettuati dalla Lupiae Servizi per conto del settore Lavori Pubblici. Si sta procedendo alla sistemazione di alcuni tratti danneggiati della pavimentazione con il ripristino dei ciottoli in pietra lavica, dove mancanti o danneggiati, e dei cordoletti in marmo in corrispondenza di aiuole dismesse.

Sempre nell’ambito di questo intervento – fanno sapere da Palazzo Carafa – è prevista la sistemazione delle panchine in legno presenti all’interno del giardino pubblico che verranno trasferite, due per volta, per essere riammodernate e poi riposizionate.

Una volta completato l’intervento alla Villa, ci si sposterà in piazza Mazzini per alcuni interventi di ripristino della pavimentazione danneggiata o sconnessa.

Da circa dieci giorni, infine, è stato avviato il cantiere per i lavori di ripristino della pavimentazione pedonale della piazzetta Gino Rizzo che andranno avanti ancora per una settimana.