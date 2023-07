Taranto, Samele si avvicina. Tommasini ormai un ricordo

LECCE – (t.d.g.) Il Taranto cancella dalla lista degli acquisti Christian Tommasini. Le speranze di vedere di nuovo l’attaccante in maglia rossoblu sono quasi nulle.

Lo ha rivelato il tecnico del Taranto Eziolino Capuano. Ad informarlo della situazione addetti ai lavori vicini al calciatore.

Tommasini era una delle priorità della dirigenza rossoblu. Uno degli obiettivi del tecnico Capuano, il quale ha avuto modo di ammirare il calciatore durante l’ultima annata.

Tommasini nell’ultimo campionato ha segnato 8 gol in 31 presenze. Una stagione non facile per il Taranto, soprattutto nel girone di ritorno, quando il gol era diventato un incubo.

Intanto sembra in dirittura d’arrivo la trattativa che porta a Luigi Samele, attaccante classe 2002, di proprietà del Sassuolo.

Nell’ultima stagione Samele ha vestito due maglie: quella della Carrarese e da gennaio quella del Cerignola. In Toscana 9 presenze e 1 gol. In terra dauna, 12 gettoni e 1 rete.

L’attaccante nato a Foggia, 21 anni, potrebbe quindi trasferirsi al Taranto in cerca di miglior fortuna.

Nelle prossime ore il Sassuolo, proprietario del cartellino, dovrebbe sciogliere le ultime riserve.

Samele ha già respirato il clima della Serie A. Oltre a due panchine, contro cagliari e Juventus, il 6 gennaio 2022 ha esordito in A contro il Genoa al Mapei Stadium. Pochi secondi per il battesimo nel massimo campionato di calcio italiano.

La seconda presenza, anche in questo caso per pochi secondi, il 2 aprile 2022 all’Olimpico contro la Lazio.

Un palcoscenico che Samele vorrà calcare di nuovo. Intanto Taranto potrebbe essere la strada per la risalita.