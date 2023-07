Incendio in una abitazione e non solo. Lungo pomeriggio per i Vigili del Fuoco

TARANTO – Dura giornata per i Vigili del Fuoco di Taranto. Nel corso di Telerama News avevamo fatto appello a una maggiore accortezza nei comportamenti ma purtroppo si registrano più interventi per incendi di sterpaglie in vari punti della provincia. L’episodio però più rilevante si è verificato in Via Liside a Taranto all’interno di una abitazione. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dal terzo piano di uno stabile a causa di un possibile cortocircuito. Una donna è stata salvata dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale. Tornando ai vari incendi di sterpaglie in Provincia, squadre del 115 in azione a Castellaneta, Taranto2, Manduria.