Crolla il muro di un deposito, nessun ferito

LIZZANELLO – Un cumulo di macerie, una vecchia abitazione, adibita a deposito, nel primo pomeriggio di oggi è crollata a Lizzanello. L’episodio in Via Cosimo de Giorgi , una via del centro storico . Non è chiaro cosa abbia causato il cedimento della struttura, al civico 39, ma certo è che il rumore fortissimo del crollo ha attirato l’attenzione dei vicini, che immediatamente hanno allertato Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Fortunatamente è sembrato subito chiaro che nessuno fosse rimasto ferito. La via è stata transennata e chiusa dagli agenti, per consentire la messa in sicurezza della zona. Ovviamente nelle prossime ore saranno effettuati dai tecnici incaricati ulteriori sopralluoghi, al momento, comunque la struttura, è stata dichiarata inagibile.