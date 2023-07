A Sogliano Cavour la nottè è dei piccoli

SOGLIANO CAVOUR – Per la gioia dei più piccoli, a Sogliano Cavour una notte è stata interamente dedicata a loro: musica, giochi, cortei colorati, bolle di sapone, trucca bimbi e laboratori per sensibilizzare su tempi importanti, come la sicurezza stradale e il rispetto per gli amici a quattro zampe.

Questo sabato è andata in scena, per il secondo anno consecutivo, “La notte dei piccoli” nel parco Falcone e Borsellino.

Un appuntamento organizzato dalla Proloco in collaborazione con l’Unione delle Associazioni Soglianesi e con il Patrocinio del Comune.

Alle Associazioni, quest’anno, si sono unite anche l’autoscuola Luigi Antonica, ACI Ready2Go e Salento Light, che ha illuminato tutta l’area eventi.

Entusiasta il sindaco Giovanni Casarano che ha espresso profonda gratitudine per gli sforzi profusi da chi ha organizzato l’appuntamento: “è questa la nostra idea di comunità” ha detto.

“Da soli si va più veloci – aggiunge Toni Tamarindo, portavoce della Unione delle Associazioni – insieme, però, si va più lontano“.

“Le Associazioni hanno accolto il nostro invito – spiega poi Michele Rizzo, Presidente della Pro Loco – e insieme abbiamo realizzato una bella iniziativa in un luogo simbolo per il nostro paese. È un percorso che vogliamo continuare per far crescere il nostro territorio, valorizzando le forze sane e le energie positive“.

E allora bambini, e non solo, non resta che darsi appuntamento all’anno prossimo!