Pnrr e rilancio del territorio, il ruolo fondamentale dei commercialisti

LECCE – “Le professioni a supporto del PNRR. Il ruolo fondamentale dei professionisti per la pubblica amministrazione e per le imprese nei progetti del PNRR. Questo il tema del convegno organizzato dal Coordinamento regionale Unione giovani commercialisti ed esperti contabili di Puglia e Basilicata, dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecce, dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecce, dalla Fondazione Messapia e dall’Ordine degli avvocati di Lecce. Un momento di riflessione e discussione su quello che è un ruolo fondamentale delle figure professionali nella realizzazione dei progetti del PNRR.

Un ruolo fondamentale, nello specifico, quello dei commercialisti per la gestione dei fondi messi a disposizione dal PNRR

Un lavoro sinergico, quindi tra Pubblica amministrazione e ordini professionali, per l’attuazione dei tanti progetti in via di attuazione

Ma unitamente al lavoro dei professionisti, anche quello di chi è deputato a controllare che le ingenti somme di denaro stanziate per i progetti vengano utilizzate in modo corretto