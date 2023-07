Hjulmand super corteggiato: il Lecce pensa al sostituto

LECCE (di Carmen Tommasi) – Il Lecce, dopo aver presentato mister Roberto D’Aversa, si concentra, con molta attenzione e decisione al futuro, e quindi al prossimo campionato, il secondo di fila in massima serie.

Sorteggiato e stabilito il calendario della prossima stagione, quella 2023/24, i salentini esordiranno al Via del Mare con la Lazio, il 20 agosto, e anche per la prossima stagione, puntano al grande obiettivo: la salvezza e per questo ora bisognerà programmare la stagione che lunedì riprenderà con le visite mediche.

Uno dei primi obiettivi di mercato, in questo momento, sembra essere quello di trovare il sostituto di Morten Hjulmand per la mediana, zona nevralgica del campo. Serve un regista di qualità e di quantità. Per cedere il calciatore danese, classe ’99, i giallorossi vogliono non meno di 20 milioni di euro.

Piace a Milan, Roma, a Fiorentina, Lazio, Tottenham e Borussia Dortmund, ma al momento non c’è nessuna trattativa in stato avanzato.

Il Lecce, però, sa bene che le possibilità che possa andare via sono concrete, e per questo Corvino e Trinchera sono al lavoro per non farsi trovare impreparati.

La società di Via Colonnello Costadura starebbe sondando il terreno per Salvatore Esposito: il centrocampista è un nome interessante per diverse squadre di Serie A, come Empoli e Fiorentina e ci sono diverse possibilità che lasci lo Spezia dopo la retrocessione. Il calciatore ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 con i liguri che lo valutano almeno intorno ai 10 milioni di euro. Sempre per il centrocampo è finito nel mirino dei giallorossi il nazionale albanese Ylber Ramadani, 27 anni, di proprietà dell’Aberdeen.

Ovviamente, questi sono solo nomi e si sa, con il direttore di Vernole, Pantaleo Corvino, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e potrebbero arrivare dai mercati più disparati.