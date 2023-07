Violento impatto all’alba, donna in ospedale

Sembrano non volersi fermare gli incidenti a Taranto. Dopo il mercoledi pieno di sinistri in vari punti della città, nella mattinata di giovedi violento impatto tra due autovetture poco prima delle 7 in via Campania angolo con via Emilia. Una donna all’interno di una delle due auto è stata estratta dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. Ferito anche il conducente dell’altra vettura. Da accertare la dinamica. Sul posto la Polizia di Stato che dovrà valutare le cause del sinistro e i sanitari del 118. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Da verificare le condizioni.