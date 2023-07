Ultimi giorni di relax per i giallorossi

LECCE – Ultimi giorni di relax per i tesserati dell’Unione Sportiva Lecce che lunedì 10 e martedì 11 luglio saranno impegnati nelle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano.

Mentre mercoledì 12 lo staff tecnico ed giocatori si ritroveranno in sede per effettuare i test da campo. Nei giorni 13, 14 e 15 l’attività proseguirà con delle sedute d’allenamento sempre in sede.

Così come annunciato dal direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino in questi primi giorni mancheranno Hjulmand, Helgason, Gendrey e Maleh che sono in permesso.

Si ritroveranno direttamente in ritiro con i compagni, infatti la compagine giallorossa la domenica mattina del 16 luglio raggiungerà con volo charter Folgaria dove nel pomeriggio è programmato il primo allenamento presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari”. L’attività in Trentino Alto Adige terminerà il domenica 30 luglio.