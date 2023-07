Taranto, mercato in fermento, dopo De Sarlo attesi nuovi arrivi

TARANTO – Mercato in fermento in casa Taranto e trattative che dovrebbero decollare da un giorno all’altro.

Dopo l’arrivo dell’attaccante De Sarlo è risaputo che Capuano sta provando a riavere Tommasini dal Pisa, bisogna avere pazienza però perché al momento il dialogo è in stand by. Il bomber che l’anno scorso siglò 8 gol però potrebbe anche ritornare.

Una delle trattative che potrebbe andare in porto nelle prossime ore è quella con il giovane classe 2002 dell’Empoli, il franco-malese Jordan Boli, molto stimato e apprezzato da mister Capuano, mancano solo le firme. L’altro calciatore in prestito in dirittura d’arrivo potrebbe essere Antonio Gala, classe 2004, centrocampista del Milan.

Poi ci sono degli obiettivi nascosti dalla società rossoblù che attende il momento giusto per ufficializzarli.

Conosciuto invece l’interesse per Iaccarino, classe 2004, del Matera e per Armini della Lazio che è un classe 2001.

Ed un colpo che potrebbe concretizzarsi è l’arrivo di Micovschi dall’Avellino, un calciatore duttile che permetterebbe a Capuano di utilizzarlo in tutti ruoli d’attacco.

Dovrebbero rimanere a Taranto i big Antonini, Vannucchi, Mastromonaco e Ferrara e dovrebbe rinnovare Manetta. Dunque la spina dorsale della squadra c’è adesso bisogna rimpolpare con giovani di qualità che permettano di raggiungere un buon minutaggio che è importantissimo sugli equilibri economici della società rossoblù.

Dunque sono pronti i fuochi d’artificio, basta solo fornire la scintilla alla miccia.