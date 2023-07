“Cesarea”, l’inno di Barbara alla sua terra

SALENTO- C’è un momento in cui tutto può sembrare una tempesta, quando la vita sembra correre troppo veloce, portandoti via dagli affetti più cari e dalla tua terra. Momenti inaspettati, ma che segnano il cuore, così come è successo a Barbara Paladini che da un momento all’altro si è ritrovata vittima di un uragano.

“La tempesta perfetta”, che presto è stata messa nero su bianco, dando vita ad una canzone dal titolo “Cesarea”, in cui ha desiderato confluire tutte le sue emozioni, da quelle belle a quelle meno belle, mettendosi a nudo negli occhi di una bambina.

Un progetto questo a cui hanno collaborato diverse persone, per dar vita a qualcosa di davvero speciale che potesse lasciare il segno e trasformare così “l’esperienza” più brutta in qualcosa di bello, per lei, per la sua terra, ossia Porto Cesareo.



Ringraziamenti a: Giulio Rocca, Danilo Cacciatore, Mattia Carluccio e Alessio Gaballo, Alex Zuccaro per l’arrangiamento. Grazie a Serena Sequestro, Parente Ilenia e Fabrizia Savina le uniche amiche a sapere del progetto