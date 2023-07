Sanità, Lopalco : “Rsa fuori controllo? O forse no… Finalmente abbiamo fatto luce!”

BARI – “Rsa fuori controllo? O forse no… Finalmente abbiamo fatto luce!” Esordisce così in una nota Pier Luigi Lopalco, Consigliere regionale Pd Puglia. “Dopo le dichiarazioni allarmanti su presunte irregolarità (addirittura illegalità) rilevate nelle strutture di assistenza per anziani o persone con disabilità, ho visto il dito puntato nei confronti dei conduttori di tali strutture e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e a puntare il dito sembrava fosse il NIRS (Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario). Un ente pubblico regionale contro un’istituzione è un fatto grave”. Tuona il consigliere regionale, che continua “Quanto emerso in Commissione lascia senza parole. L’effettiva irregolarità riscontrata consiste nel mancato rispetto del numero di infermieri previsto dallo standard regionale, da lungo tempo messo in discussione dai gestori delle strutture che hanno una enorme difficoltà a reperire il personale qualificato. Altro che illegalità!” E infine conclude “Chi alimenta inutili e dannosi conflitti esaspera ancora di più il livello di stress del sistema. Le istituzioni regionali hanno funzioni di coordinamento delle strutture sanitarie. Devono facilitare il lavoro delle nostre ASL, non ostacolarlo.”