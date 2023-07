Lupiae, bilancio positivo e debiti dipendenti pagati entro fine anno

LECCE – Terzo bilancio positivo (consuntivo del triennio 2020-2022) per la Lupiae Servizi, la società in house del Comune di Lecce

La società, che si occupa di attività che vanno dal servizio scuolabus alla cura del verde pubblico, dall’attesa e custodia di tutti gli immobili e i parchi cittadini, dal servizio receptionist nel Must alla pulizia degli immobili, non aveva mai visto chiudersi in positivo il bilancio. Merito di tutti i dipendenti e dell’amministratore unico Dino Pagliaro, con il supporto costante dell’amministrazione comunale leccese, e frutto di un lavoro di riorganizzazione, ristrutturazione e ammodernamento della società, grazie ai quali è stata restituita la dignità ai 225 lavoratori e migliorata la produttività in tutti i 17 settori di competenza. L’ammodernamento, oltre ai sistemi di informatizzazione, ha riguardato anche l’acquisto di nuovi mezzi, oltre alla macchina che chiude le buche nell’asfalto “ a caldo” e che garantisce risultati dai tre ai cinque anni.

Inoltre, sono state recuperate, perché a rischio licenziamento, 36 persone. “Migliorare i servizi senza perdere alcun posto di lavoro” era l’idea dell’amministratore che può dirsi realizzata. È stato annunciato in commissione Bilancio dal sindaco Salvemini, che ha anche aggiunto che il debito di quasi 700mila euro con i dipendenti sarà saldato entro la fine del 2023. Poche ore dopo, in commisione sono state ufficialmente rinnovate tutte le convenzioni fino al 2026.