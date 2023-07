Lecce-Lazio alla prima: esordio col botto per D’Aversa

LECCE – Lecce-Lazio: esordio importante e tosto per la squadra di mister Roberto D’Aversa che alla prima stagionale ospiterà la squadra di Maurizio Sarri al Via del Mare. Alla seconda trasferta al “Franchi” con la Fiorentina, per la terza giornata i giallorossi ospiteranno la Salernitana. Monza-Lecce alla quinta. A seguire: Lecce-Genoa, Juventus-Lecce, Lecce-Napoli, Lecce-Sassuolo. Il 22 ottobre Udinese-Lecce. Alla decima Lecce-Torino. Si continua con Roma-Lecce, Lecce-Milan alla dodicesima, Verona-Lecce, Lecce-Bologna, Empoli-Lecce, Lecce-Frosinone, Inter-Lecce. La penultima Atalanta-Lecce. Il girone d’andata per i giallorossi si chiude in casa con il Cagliari.

E’ stato ufficializzato il calendario del campionato, sempre a 20 squadre, di serie A, 2023-24. Si parte il prossimo 20 agosto, si chiude il 26 maggio 2024. Ci sarà un solo turno infrasettimanale e si giocherà il 27 settembre. Solo quattro le soste per gli impegni delle squadre nazionali: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre, 24 marzo.



La scorsa stagione si è chiusa con il Napoli campione d’Italia, Lazio, Inter e Milan in Champions. Sampdoria, Cremonese e Spezia sono retrocesse: ora si riparte con Frosinone, Genoa e Cagliari ai nastri di partenza. Come nelle precedenti due stagioni, il calendario è asimmetrico tra girone di andata e di ritorno. Alla presentazione del calendario, oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all’ad Luigi De Siervo, presenti anche tre Legends della Serie A: Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.