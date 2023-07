48 box di Settelacquare, l’affondo di Battista in commissione

LECCE – Riunione infuocata, quella della Commissione Attività produttive di Palazzo Carafa e che ha avuto come punto all’ordine del giorno quello relativo ai 48 box dell’area mercatale di Settelacquare, in piazzale Vittime del Terrorismo, ancora oggi per lo più chiusi e sui quali da anni si continua a discutere per trovare un giusto impiego. Da qui l’affondo, diretto, da parte del Consigliere di opposizione e capogruppo di Forza Italia Luciano Battista all’indirizzo dell’assessore alle Attività produttive di Palazzo Carafa Paolo Foresio. “E’ una situazione vergognosa, quella dei 48 box del mercato di Settelacquare”, ha detto Battista, “e per tutto ciò che concerne le attività produttive in genere, che vengono ricoperte istituzionalmente dall’assessore Foresio”. Un affondo mirato per evidenziare una situazione, quella relativa al mercatino ubicato nel rione Settelacquare che da quando è stato realizzato con un finanziamento regionale di circa un milione e mezzo di euro, è stato sempre al centro di polemiche e di scontri. “L’assessore Foresio a tutt’oggi sta dimostrando di non aver fatto nulla per questa città. Non serve dire che la precedente amministrazione ha commesso degli errori, bisogna essere propositivi e trovare soluzioni alternative. A questo punto Foresio”, incalza Battista, “deve dire quale può essere la soluzione alternativa affinché il mercato diventi fruibile e funzionale per la città”. Sta di fatto che, ad oggi, quella struttura realizzata in previsione di un trasferimento degli ambulanti di piazza Libertini, di fatto mai avvenuto, continua ad essere parzialmente utilizzata, facendo svanire sempre più l’idea di un’area mercatale diffusa nella zona Settelacquare.