Grazie anche all’inasprimento delle sanzioni ed una efficace attività repressiva, nel 2022 sono dimunuti i reati contro il patrimonio cuturale. È quanto emerge dai risultati dell’attività operativa del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Cuturale di Bari, svolta in Puglia e Basilicata, ma con riflessi sull’intero territorio nazionale e all’estero, che ha permesso di restituire al patrimonio culturale italiano un ingente numero di beni a rischio di definitiva dispersione sul territorio.

Il Nucleo di Bari ha così deferito all’Autorità Giudiziaria 119 persone per reati di ricettazione, violazioni in materia di ricerche archeologiche, contraffazione di opere d’arte, violazioni in danno del paesaggio ed altre tipologie di reato previste dal Codice dei beni Culturali e del paesaggio e dal Codice Penale.

Sono state eseguite 26 perquisizioni domiciliari e locali che hanno consentito il recupero di 3.707 beni culturali, contro i 2.009 del 2021, per un valore economico stimato in oltre 2milioni e 800mila euro per i beni autentici e di 255.000 per quelli contraffatti

Particolare attenzione anche alla tutela delle aree archeologiche, per contrastare lo scavo clandestino considerando che specialmente dalla Puglia e Basilicata, provengono gran parte dei reperti archeologici nazionali illecitamente trasferiti e venduti all’estero. le molteplici indagini investigative, lo scorso anno, hanno permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria 11 persone per il reato di scavo clandestino e attraverso il puntale monitoraggio delle piattaforme Marketplace ed e-commerce, è stato possibile recuperare oltre 2600 reperti archeologici e deferire 55 persone per ricettazione di beni culturali appartenenti allo Stato.

In materia di tutela del paesaggio sono state invece incrementate le attività finalizzate a perseguire la realizzazione di opere edilizie abusive o realizzate in difformità rispetto ai progetti approvati in centri storici o in aree sottoposte a vincolo e in tale contesto sono state denunciate 29 persone.

L’impegno costante sul territorio dei militari ha infine permesso di svolgere un’azione preventiva e di controllo in tutta la Puglia e Basilicata, con importanti risultati:

– 40 controlli a esercizi commerciali, mercati e fiere di oggetti antiquariali;

–11 verifiche alla sicurezza anticrimine di musei, biblioteche, archivi ed agli organi periferici del MiC

– 86 controlli nelle aree archeologiche ritenute potenzialmente più esposte alle aggressioni criminali

– 64 controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici;

– 522 controlli di beni culturali nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.