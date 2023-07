Tartarughe marine: stessa spiaggia, nuovo nido

TORRE SAN GIOVANNI – Le tartarughe marine scelgono nuovamente Torre San Giovanni per deporre le loro uova. Questa mattina alle prime luci dell’alba, lungo la spiaggia del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, è stato infatti rinvenuto il primo nido della stagione 2023. A confermarne la presenza è stato il direttore del Centro Recupero Tartarughe Marine del “Museo di Storia Naturale del Salento” Piero Carlino che, insieme a diversi operatori e alla Guardia Costiera di Torre San Giovanni, ha provveduto a mettere in sicurezza il sito. Il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” si conferma così un luogo di fondamentale importanza per la riproduzione delle tartarughe marine nel Salento.