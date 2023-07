Pronto soccorso, Puglia bocciata. Tentenna anche in qualità

PUGLIA – In Puglia la peggiore valutazione del percorso di emergenza urgenza.

I dati sono il frutto del sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali coordinato dal Laboratorio Management e sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per l’anno 2022. Allo studio hanno aderito in forma volontaria le regioni italiane caratterizzate dalle migliori performance che si impegnano a condividere indicatori di monitoraggio e relativi standard con l’obiettivo di individuare best practice da valorizzare e ambiti con potenziali margini di miglioramento per indirizzare ed attivare azioni conseguenti.

L’indicatore (denominato C16) permette di ripercorrere buona parte delle fasi del percorso di emergenza urgenza: valuta la qualità del triage , il fenomeno degli accessi ripetuti e la tempestività di arrivo dei mezzi di soccorso. Il punteggio per la Puglia, il peggiore tra tutte le altre regioni, è di 2,94, il miglior risultato è quello della Basilicata con 4,25, seguono Bolzano con 4,17 e Umbria con 4,03. Penultima posizione per la Lombardia con una valutazione di 3,03.

Inoltre, aumenta di nove euro il costo sanitario procapite regionale. Lo scorso anno è stato di 2229 euro, nel 2020 era di 2220. Dato più alto rispetto a Lombardia e Marche.

Altra valutazione è quella che riguarda la qualità clinica e fa riferimento alla componente professionale, l’adozione di tecniche strumentali e procedure diagnostiche, la tempestività delle stesse e la correttezza di esecuzione delle prestazioni, in base alle evidenze scientifiche e alla condivisione con i professionisti. In questo caso la Puglia è al quart’ultimo posto con una valutazione di 2,62. Miglior valutazione, anche in questo caso , per la Basilicata con 3,51, ultimo posto per la Lombardia con 1,55.