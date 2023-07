Insultò avvocato su Facebook: condannata

LECCE – Nel 2022 insultò pesantemente un avvocato su Facebook, definendolo ciuccio e dandogli della persona poco affidabile. Adesso per la donna arriva la condanna per diffamazione aggravata, inflitta dal giudice del Tribunale di Lecce Fabrizio Malagnino. “Lui sparla di tutti, non ama neanche la sua professione svela tutti i problemi, i segreti delle persone” aveva scritto la donna in un commento sotto un post. Frasi che l’avvocato non aveva potuto leggere subito, perché bloccato da quest’ultima, e per le quali ha sporto querela nei suoi confronti, assistito dall’avvocato Flavio Carlino. L’imputata, condannata anche ad una multa di 500 euro e al pagamento di una provvisionale 4mila euro in favore dell’avvocato, è difesa dai legali Marco Carluccio e Francesco Cimino, che hanno già preannunciato il ricorso in appello.