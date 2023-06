Taranto occhio agli Under: rinnovo vicino per Loliva

TARATO – Meno uno: sabato primo luglio aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e finalmente si potranno depositare i primi contratti. In casa Taranto il mister-manager Eziolino Capuano, in questi giorni, è al lavoro e si è concentrato in particolar modo sugli under. Sembra praticamente fatta per portare nel Salento due giocatori molto promettenti: Boli, classe 2002, cursore esterno dell’Empoli, e Armini, classe 2001, difensore centrale del Potenza.

Al tecnico degli ionici sembra piacere e non poco Iaccarino, ma il forte e promettente centrocampista del Matera, classe 2004, è corteggiato da più club di serie B e A. Ma Capuano, ovviamente, ha in testa altri under per non rimanere impreparato in caso il mediano non dovesse arrivare a Taranto.

Ma non bisogna tralasciare il parco over che è da far crescere e rinforzare, visto che sono stati riconfermati il solo il portiere Vannucchi, più i vice Loliva e Caputo, i difensori Manetta e Antonini, gli esterni Ferrara e Mastromonaco, il centrocampista Romano e la punta Bifulco.

Intanto, uno degli obiettivi è rinnovare il prestito dal Pisa dell’attaccante Tommasini, uno dei protagonisti della scorsa stagione. Anche l’esterno offensivo Micovschi sembra essere nel mirino di Capuano e questo già dallo scorso gennaio. Dalla Gelbison, poi, gli ionici potrebbero prelevare il centrocampista Fornito.

Infine, Andrea Loliva e il Taranto sembrano vicini a consolidare il loro legame. Il portiere classe 2000 e il club rossoblù avrebbero già trovato l’accordo per un altro anno di contratto, in scadenza al 30 giugno del 2023. Alla notizia mancherebbe solo l’ufficialità.