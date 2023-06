New Basket Brindisi: ai saluti De Michele. Abbonamenti a gonfie vele

BRINDISI – Quando finisce un ciclo in ogni realtà sportiva si arriva ai saluti con tanti dei protagonisti e in casa New Basket Brindisi dopo l’addio al coach, al vice coach e al direttore sportivo, nelle scorse ore sono arrivati i saluti con uno storico collaboratore Teodoro De Michele ed i saluti sono anche social, con un post sulla pagina facebook della società brindisina:

dove si legge “Collaboratore prezioso, sempre con il sorriso in ogni occasione e grande tifoso pronto a gioire e soffrire per i nostri colori. Ringraziamo Teodoro de Michele che dopo sei stagioni insieme ha deciso di intraprendere altre strade, augurandogli tutto il meglio per il proprio futuro”.

La Happy Casa sta ricominciando un ciclo con Corbani in panchina e De Ryche come diesse e può ritenersi soddisfatta per come stanno andando le cose, perché la campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele.

Ricordiamo che secondo i dati ufficiali, la società di Contrada Masseriola ha registrato nei primi tre giorni di prelazione un tasso di rinnovo del +25% rispetto al dato della scorsa stagione. E fino alle 20.15 di sabato 1 luglio gli abbonati avranno diritto ad esercitare la prelazione e cambiare il proprio posto scegliendolo in mappa. Dunque ancora qualche ora prima che si concluda la prima fase. Una cosa è certa, il PalaPentassuglia è pronto anche nella prossima stagione a mostrarsi sold out.

Inoltre l’altra soddisfazione voluta e cercata si chiama Europa, perché la notizia che per la quarta volta nella sua storia, la società di Contrada Masseriola parteciperà Basketball Champions League, è veramente motivo di orgoglio e vanto.

New Basket Brindisi, così come già annunciato nei giorni scorsi, è una delle 24 formazioni che dovranno giocare i preliminari dal 25 settembre all’uno ottobre ed il 5 luglio alle 11.30 è previsto il sorteggio per conoscere i raggruppamenti.