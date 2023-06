Lecce, il tandem Corvino-Trinchera lavora per la difesa

LECCE – Ufficializzato nei giorni scorsi l’arrivo del mister del Lecce Roberto D’Aversa, che dovrebbe essere presentato ad inizio della prossima settimana, il tandem Corvino-Trinchera è al lavoro, come sempre sottotraccia e in maniera silenziosa, per costruire la rosa per il prossimo campionato, il secondo in serie A. Bisognerà consegnare all’ex Parma e Sampdoria una squadra che punterà ancora sul 4-3-3, che sarà sicuramente composta da un mix di giovani promettenti ed interessanti accompagnati da elementi esperti per la categoria.

Il Lecce di Marco Baroni, che si è salvato nella stagione appena conclusa, era la squadra più giovane della serie A e la quarta più giovane in Europa. Si ripartirà, ovviamente, dal mercato delle idee, senza strafare e rispettando il budget da Lecce. Prima del ritiro pre-campionato, sempre in Trentino a Folgaria per il terzo anno di fila, il neo-tecnico spera di avere a disposizione gran parte degli elementi che poi saranno i protagonisti della prossima annata.

Una delle priorità dell’area tecnica, in questo momento, è la linea difensiva, che è stata sicuramente uno dei punti di forza nel corso dell’ultimo campionato, con 46 gol subiti in 38 partite, una delle migliori della zona bassa della classifica.

Perso Wladimiro Falcone, contro riscattato dalla Sampdoria, bisogna mettere a disposizione di Gigi Sassanelli, preparatore dei portieri e della squadra intera, un estremo difensore esperto e affidabile. Il polacco Bartlomiej Dragowski dovrebbe salutare lo Spezia: il giocatore è stato portato in Italia proprio da Corvino ai tempi della Fiorentina. Il portiere, classe ‘97, è molto corteggiato da più club di Premier League e non solo. In uscita dalla Salernitana c’è anche Marco Sepe, estremo difensore di esperienza che conosce molto bene il tecnico D’Aversa: i due hanno lavorato in serie B a Lanciano e in serie A con il Parma. Ma, ci potrebbero essere delle sorprese dal mercato estero, com’è nello stile lavorativo del responsabile dell’area tecnica di Vernole.

Al centro della difesa, poi, non ci sarà più il francese Samuel Umtiti, che è rientrato al Barcellona dopo la bella e passionale annata in prestito nel Salento. Ha salutato anche Pietro Ceccaroni, per cui non è stato esercitato il diritto di riscatto nei confronti del Venezia, mentre vanno in scadenza contrattuale Simone Romagnoli e Alessandro Tuia. È rimasto Kastriot Dermaku, allenato da D’Aversa ai tempi del Parma, e poi c’è Federico Baschirotto. L’ex Ascoli, però, dopo lo scorso campionato in cui è stato uno dei protagonisti della salvezza, piace a più società di A e B. Ma il Lecce non ha intenzione di privarsene, a meno di importanti offerte economiche che dovessero eventualmente arrivare al club salentino.

Intanto, si lavora per riportare in giallorosso due calciatori che erano stati presi in prestito nel 2022-23: si tratta del difensore, classe 1997, del Wolfsburg Marin Pongracic e di Remi Oudin, 26enne attaccante esterno di proprietà del Bordeaux che ha ben impressionato durante questa stagione. In più, sembrerebbe che al club di Via Colonnello Costadura, sempre se il francese non dovesse arrivare, piaccia il centrocampista brasiliano Hernani, reduce da una stagione importante a Reggio Calabria dove in 30 partite ha segnato 7 reti e 4 assist. Il calciatore è di proprietà del Parma e ha un contratto che scade nel prossimo giugno del 2024, ma per lui sembra già pronto il rinnovo. Staremo a vedere, anche perchè con Corvino non si può dare mai nulla per certo e per scontato.

C.Tommasi