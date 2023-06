Carceri sovraffollate, aprono tre nuovi reparti: “rischio collasso”

SALENTO – Carceri sovraffollate, agenti di polizia penitenziaria costretti a turni massacranti. E a rendere ancora più drammatica una situazione già al collasso, la notizia dell’imminente apertura di tre nuovi reparti nelle carceri di Lecce, Taranto e Trani. La denuncia, l’ennesima, arriva dall’Osapp, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziara che per voce del suo segretario generale, Ruggiero Damato, lancia un grido d’allarme affinché si intervenga prima che si arrivi al collasso totale. “Una situazione esplosiva tutt’oggi che non può essere sottovaluta oppure risolta con l’annunciazione dell’apertura di tre reparti , Taranto Lecce e Trani che graveranno in maniera molto significativa sull’attuale già disastrosa condizione del sistema penitenziari in Puglia”, sottolinea Damato, “Quanto sta accadendo, è inammissibile e intollerabile e ci risulta assai difficile comprendere come la politica sia in un silenzio assordante sugli annosi problemi delle carceri presenti sul territorio”. Dal sindacato continuano a denunciare lo stato di malessere in cui sono costretti a vivere ormai da anni gli agenti di Polizia Penitenziaria: “Il tutto nella totale sordità del mondo politico, del ministro e di chi ha responsabilità dell’amministrazione Penitenziaria”, rimarca ancora Damato. Tanti i problemi lamentati ed altrettanti quelli rilevati sul “campo” dalla delegazione sindacale, problemi che persistono e peggiorano progressivamente in quanto legati al sovraffollamento della popolazione detenuta e alla gravissima carenza negli organici della Polizia Penitenziaria, in particolare con riferimento alle carceri di Lecce, Taranto e Foggia, oggi assolutamente inadeguate.

Ed è per questo, conclude Damato, “che è necessario intervenire in tempi rapidi, soprattutto alla luce dell’apertura dei tre nuovi reparti e prima che la situazione già drammatica precipiti ulteriormente”.