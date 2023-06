Il Taranto attende il verdetto della Covisoc

TARANTO – Una manciata di ore, al massimo 24, poi la COVISOC si pronuncerà sulla documentazione presentata da tutte le squadre partecipanti alla Serie C. Si tratta di un passaggio cruciale che darà l’assenso sulla regolarità della documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato.

Molte squadre sono con il fiato sospeso: in Salento ci sono oltre al Taranto anche il Brindisi e la Virtus Francavilla, quest’ultima però dorme sonni tranquilli perché ha presentato tutto, addorittura con dei giorni di anticipo.

Il Brindisi che ha lo stadio impegnato dai lavori per mettersi al passo con la normativa della Lega Pro ha incontrato la disponibilità dello Iacovone di Taranto.

E a proposito dello Iacovone, lo stadio dei rossoblu è stato dichiarato ufficialmente come impianto della prima squadra dopo che la società ha regolarizzato tutte le pendenze con l’Amministrazione Comunale, la quale, alla fine, ha rinnovato la licenza d’uso per la prossima stagione.

Un passaggio, questo, non scontato perché, come noto, l’impianto molto presto dovrà subire massicci interventi di restyling in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Il Comune ionico aveva più volte sostenuto di voler concedere l’uso dello stadio solo fino a dicembre, per poi aprire il cantiere. Alla fine la convenzione sottoscritta tra le parti è di durata annuale e non semestrale. Nel caso in cui, a stagione in corso, lo stadio dovesse essere oggetto di lavori, sarà il Comune ad avvertire in tempo utile la società rossoblù che, a sua volta, dovrà individuare un nuovo impianto per le gare casalinghe che potrebbe essere proprio il Fanuzzi di Brindisi.

Fino a quel momento lo Iacovone resta la casa dei tifosi tarantini.