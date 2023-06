Sempre più vicini a una città accessibile a tutti

LECCE – Il sogno di una città inclusiva e accessibile a tutti, in un futuro non troppo lontano, diventerà realtà.

L’Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Lecce ha inaugurato nel Laboratorio Comunale per l’Accessibilità un ciclo di incontri informativi per conoscere tutti i diritti delle persone con disabilità affinché possano essere rivendicati al fine di migliorarne le condizioni di vita. Il primo di questi appuntamenti, un focus sulla “European Disability Card” con i suoi vantaggi e opportunità.

La European Disability Card è un documento che su tutto il territorio europeo individua i titolari di particolari agevolazioni, di volta in volta regolate da specifiche convenzioni che Enti pubblici e aziende private concludono con i ministeri di riferimento. In Italia è rilasciata dall’INPS, sul cui sito si possono reperire tutti gli enti e le aziende che hanno sottoscritto convenzioni, con le relative agevolazioni. Anche il Comune di Lecce ha in corso la procedura di adesione.

Un passo alla volta, il percorso è ancora lungo, ma siamo sulla strada giusta verso una città a misura di tutti.

Mariafrancesca Errico