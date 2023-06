Rally, in Calabria buona prova di Greco

LECCE – Nella 44^ edizione della Santo Stefano Gambarie grande prova di Gabriele Greco, portacolori del Casarano Rally Team, alla sua terza esperienza con prototipo, la Elia Avrio St09 Evo 20, spinta da un motore moto Suzuki 1400. È stata un’esperienza interessante che ha dato importanti spunti al pilota salentino e al suo team. È stata una tappa di crescita per Gabriele Greco sulla Elia Avrio St09, in questo appuntamento calabrese valido come 5° round del Trofeo Italiano Velocità Montagna.

La gara si è svolta in provincia di Reggio Calabria sui 7,8 chilometri di uno dei versanti dell’Aspromonte in una cornice mozzafiato per gli appassionati di motori e non solo. Per Greco continua l’apprendistato sulla nuova Elia Avrio St09 Evo 20. Per Gabriele Greco, esperto pilota con quasi 20 anni di attività nei rally, è stata un’esperienza durante la quale ha potuto migliorare e perfezionare l’intesa con la biposto senza tralasciare il risultato agonistico. Il pilota leccese, fra ricognizioni e salita di gara, ha fatto parecchi chilometri utili per l’adattamento alla nuova vettura. Una performance che ha soddisfatto l’esperto driver salentino, il quale si proietta, così, verso una fase successiva dove potrà concentrarsi pure sull’aspetto competitivo con i diretti avversari. Al termine della corsa. Condizionata pure dalla pioggia caduta in maniera insistente sul territorio calabrese, Greco ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Di più non potevo ottenere – ha detto -, l’obiettivo era quello di fare esperienza in una gara difficilissima ma molto bella, sono riuscito ad abbassare i miei tempi e questo mi ha dato coraggio. In gara ne serviva veramente tanto – ha ammesso -. Terminare la corsa, raccogliere dati ed avere affinato il controllo dell’auto consiste nel pieno risultato sperato. Sono veramente soddisfatto. Il nuovo percorso nelle cronoscalate è appena cominciato il mio impegno non verrà certamente meno”. grazie alla preziosa collaborazione con gli enti interessati.