Omicidio Nardelli, la Polizia scopre dove è stato pianificato l’assassinio

TARANTO – La Polizia di Stato persevera nell’attività di controllo del territorio adottando provvedimenti amministrativi finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa ha notificato alla titolare di un bar in zona Italia-Montegranaro il decreto di sospensione ex art. 100 TULPS per 30 giorni della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’attività di intrattenimento e divertimento mediante apparecchi da gioco, emesso dal Questore Massimo Gambino. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una lunga ed articolata attività d’indagine portata avanti dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Taranto in conseguenza dell’omicidio di Cosimo Nardelli, avvenuto il 26 maggio scorso, che ha portato all’adozione di un provvedimento di fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di 5 persone, tra le quali anche il marito della titolare del bar in questione, risultato essere il presunto mandante.

Sarebbe emerso che in più occasioni l’ esercizio commerciale sia stato utilizzato come punto d’incontro dove pianificare l’omicidio da parte degli autori materiali e dei mandanti, ma anche, più in generale, come base operativa del sodalizio criminale per l’organizzazione di attività illecite.

Inoltre, in diverse occasioni, il bar è stato luogo di intervento da parte della Squadra Volante della Questura per episodi di rissa, per resistenza a Pubblico Ufficiale, ubriachezza molesta,

lesioni personale, minacce.

Inoltre, dai numerosi controlli effettuati, il locale sarebbe stato assiduamente frequentato da numerose persone con precedenti penali e precedenti di polizia, quali spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, ricettazione, estorsione, violenza, truffa, minaccia, rapina, rissa, falsità materiale, favoreggiamento della prostituzione ed altro.

Alla luce della gravità dei fatti su esposti e delle risultanze emerse dall’attività di indagine relative all’omicidio di Cosimo Nardelli, sussistendo particolari esigenze di ordine e sicurezza

pubblica, il Questore di Taranto Massimo Gambino ha ritenuto necessaria l’emissione del provvedimento di sospensione.