Nuova vita per il basket neretino: nuova denominazione, nuovo assetto societario

NARDÒ – La settimana scorsa vi avevamo raccontato la favola della Pallacanestro Nardò che arrivava ad un bivio, quello dell’addio della famiglia Durante e del futuro.

Chiuso il capitolo che ha visto la squadra raggiungere traguardi strepitosi dal 2005-06 ad oggi, con una cavalcata dalla serie D fino ai play off di A2 giocati con onore nell’ultima stagione, adesso è tempo di pensare ad un domani ancora più radioso.

Dunque da quella Pallacanestro Nardò, che rimane nel cassetto dei ricordi più belli, nasce la nuova Nardò Basket che però rimane legata al nome di quel ragazzo che ha ispirato la nascita di questa grande avventura, Andrea Pasca, scomparso troppo presto ma sempre presente nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Nelle scorse ore è stata annunciata la nuova struttura societaria del club neretino a seguito del passaggio di consegne della famiglia Durante: Cesare Barbetta, Tommaso Greco e Marco Papadia sono i nuovi proprietari del Nardò Basket.

I tre avranno rispettivamente il ruolo di amministratore, presidente e vicepresidente, del club.

Tommaso Greco, amministratore unico di HDL, già dallo scorso anno title sponsor granata, nonché gruppo leader nel settore della logistica grazie alla sua esperienza ultra ventennale nel settore, sposa il progetto di Cesare Barbetta e Marco Papadia, con cui condivide valori e ambizioni circa il mondo della pallacanestro.

“Sono onorato di essere entrato a far parte del Nardò Basket e di questo ringrazio tutta la squadra ed in particolar modo Cesare Barbetta e Marco Papadia che mi hanno consentito di condividere con loro la passione per il basket. La volontà mia – afferma Tommaso Greco – e del nuovo gruppo dirigenziale è quella di sviluppare un progetto vincente che possa portare questa squadra a raggiungere obiettivi ambiziosi. Oggi più che mai chiedo ai tifosi e a tutti gli appassionati di sostenere questa nuova avventura che porterà Nardò sempre più in alto nel palcoscenico cestistico nazionale: noi siamo pronti alla sfida!”