Lecce, si lavora per Pongracic. Helgason ai saluti

LECCE – L’arrivo di D’Aversa permetterà al Lecce di continuare a giocare con il 4-3-3, ll modulo che ha caratterizzato le ultime quattro sessioni dì calciomercato e che caratterizzerà anche le prossime.

Si proseguirà su quella linea, ma sarà poi il nuovo tecnico a valutare le caratteristiche dei calciatori a disposizione e ad esaltarle al meglio. Intanto nella rosa della passata stagione sono saltate alcune pedine. Prima fra tutte quella del portiere.

In difesa i due esterni difensivi, ad oggi Gendrey e Gallo, i quali avranno il compito di spingere a tutta fascia. Se Gendrey resterà e la società giallorossa non è costretta a cedere a cifre irrinunciabili, per la corsie laterali c’è già una buona base. Al centro si riparte da Baschirotto e Romagnoli. Non c’è più Umtiti e si sta lavorando per rivedere in giallorosso Pongracic.

Serve un difensore di piede sinistro, possibilmente un centrale con compiti di impostazione. E se pure Baschirotto sarà destinato ad altri lidi, Corvino e Trinchera avranno abbastanza su cui lavorare. Considerando pure che Tuia è a fine contratto mentre Ceccaroni era un prestito.

A centrocampo si attendono sviluppi sui diversi interessi che risultano accesi per Hjulmand. Il capitano del Lecce quando arrivò in giallorosso fu utilizzato da interno, ma alla fine si è spostato al centro costringendo Blin, e lo ha fatto bene, a calarsi da interno e all’occorrenza pure a indossare le vesti più consone alle proprie caratteristiche. Sicuramente si cercherà un calciatore che possa dare idee e qualità alla manovra della squadra senza sperare, per forza e soltanto, nella giocata qualitativa dalla trequarti in avanti.Helgason, invece, sembra destinato a lasciare il Lecce.



I limiti della passata stagione si conoscono bene e migliorarli è compito di Corvino e Trinchera. Si riparte da Blin, e poi da Gonzalez reduce da un’annata formativa e di crescita.

E si spera di vedere pure il miglior Maleh. Sarà il nuovo tecnico a dare ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei centrocampisti necessari allo sviluppo della manovra.

Anche l’attacco è da ridisegnare. Intanto si cercherà di sfruttare meglio le caratteristiche di Ceesay più portato a giocare in profondità. Il gambiano da solo non basta. C’è da colmare la partenza di Colombo con una punta forse un po’ più pronta a soddisfare le esigenze tattiche e anche quelle più estreme del ruolo. Infine, Strefezza, per ora, Di Francesco e Banda rappresentano già un punto di partenza. A loro si è aggiunto lo svedese Almqvist tutto da scoprire. Come le mosse di Corvino e Trinchera, ma il calciomercato è appena iniziato.