Disagi sociali sempre più diffusi: “Si investa sul futuro”

LECCE – Quale futuro per i servizi per le dipendenze patologiche? È ciò di cui si è discusso in un convegno regionale organizzato da Apis e Crea Puglia per discutere della necessità di una politica di contrasto che sia adeguata all’allarmante dilagare delle dipendenze nel territorio.

Negli anni sono stati svilluppati servizi efficaci nell’ambito della prevenzione alla terapia e riabiltazione e reinserimento socio-lavorativo grazie al’impegno di operatori competenti e professionali ma ora i servizi non riescono a stare al passo con i tempi e a fronteggiare le esigenze crescenti .

Si chiede quindi che anche in Puglia si attivino percorsi per rimettere in sesto i servizi essenziali per il benessere e il futuro della comunità e in particolare: l’attivazione stabile del Comitato Tecnico Regionale sulle Dipendenze Patologiche per riattivare dei processi tecnico-amministrativi che nel tempo si sono “inceppati” e non permettono la corretta attuazione delle normative rilevanti del settore; la revisione dei fabbisogni nell’area delle dipendenze patologiche e l’attivazione di processi di co-programmazione di tutte le risorse disponibili sia in ambito sanitario che in ambito sociale; il completamento delle procedure di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale avviate a maggio 2018 e tutt’ora in corso e la definizione di un piano di azione regionale per i servizi specialistici.