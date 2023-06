Brindisi, i tifosi si stringono intorno alla società

BRINDISI – A Brindisi il tifo organizzato prende posizione e si schiera a favore della presidenza Arigliano.

I tifosi biancazzurri, attraverso un post sui social esprimono la propria opinione in merito alle discussioni che hanno animato il dibattito calcistico in città: “abbiamo deciso di dire la nostra – si legge nel messaggio – in città, da giorni, girano voci insistenti su una presunta crisi societaria e su fantomatici problemi relativi alla domanda di iscrizione del Brindisi.

Inadempienze che avrebbero decretato addirittura l’esclusione del club dal prossimo campionato di Serie C.

A tal proposito, la Curva Sud tutta, e la città che ha a cuore le sorti del calcio cittadino, si schiera con decisione accanto alla dirigenza e in particolare alla famiglia Arigliano, nella consapevolezza degli enormi sforzi fin qui compiuti e dell’amore per la maglia e per la città.

Il Brindisi Calcio – si chiude così il messaggio – nei professionisti andrà avanti con loro, e noi al loro fianco.

Forza presidente la Curva e la Città sono con te”.

Una prova di affetto e stima che prova a chiudere definitivamente un capitolo che ha allarmato, e non poco, gli appassionati brindisini.

Ad ogni modo, per i più scettici, sarà la Covisoc a scrivere definitivamente la parola fine.

A. Contaldi