Auto finisce sotto il guard rail, 35enne in ospedale

SS613 – Terribile schianto alle prime luci dell’alba sulla superstrada Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo per la zona industriale. Un uomo di 36 anni, alla guida di una Renault Laguna, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è andata ad incastrarsi sotto al guard rail. Fortunatamente la barriera non si è infilata all’interno dell’abitacolo, come purtroppo successo in analoghi incidenti che hanno avuto conseguenze ben più drammatiche. Immediati i soccorsi allertati da alcuni automobilisti di passaggio e sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lecce e i sanitari del 118. Il 36enne è stato trasportato in codice giallo al Vito Fazzi di Lecce, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.