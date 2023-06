Virtus Francavilla: Cudazzo il vice di Villa

FRANCAVILLA FONTANA – In settimana sarà definito lo staff di mister Alberto Villa e il suo vice dovrebbe essere un leccese; sarebbe, infatti, stato già trovato l’accordo, al quale mancherebbe solo la firma, con Francesco Cudazzo che tornerebbe dunque in pista dopo tre anni in cui è stato fermo.

La sua ultima esperienza in panchina, nella Sambenedettese come vice di Francesco Moriero, nella stagione 2017-18; la squadra marchigiana raggiunse i play off di serie C.

Francesco Cudazzo classe 1967 è un professionista equilibrato e serio che riesce a diventare collante non solo tra l’allenatore e il campo ma anche con lo spogliatoio.

Dopo aver guidato come primo allenatore squadre in tutte le categorie dilettantistiche ha seguito Francesco Moriero, insieme sono stati a Grossetto in serie B, a Catania in Lega Pro e poi nella serie B svizzera, nel Lugano.

Adesso approda alla corte del presidente Antonio Magrì che vuole fornire al neo tecnico Alberto Villa tutti gli strumenti necessari per ceare l’amalgama giusta, utile a disputare un campionato tranquillo con l’obiettivo non solo della salvezza ma anche dei play off.

Definite queste questioni poi dal primo luglio testa al mercato.

Occhio a Patierno che vorrebbe rimanere a Francavilla ma per lui fioccano le offerte ma se non saranno veramente irrinunciabili non si muoverà e la nuova squadra degli imperiali poggerà le basi su un bomber dalle caratteristiche uniche e ben rodato nella serie C, nella scorsa stagione infatti ha siglato 18 gol.