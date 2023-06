Taranto, passi in avanti per tre giovani e un ritorno

TARANTO – Passi in avanti del Taranto con quelle che potrebbero diventare tre pedine importanti per il prossimo scacchiere di Capuano.

Fermo restando che si attende la risposta del Pisa per il ritorno di Christiani Tommasini in rossoblù e sembra si stia ragionando anche su un’acquisizione a titolo definitivo, ma è tutto nel recinto delle opzioni, Ezio Capuano vede avvinarsi i giovani Boli, classe 2002, Armini classe 2001 e Iaccarino classe 2004.

Boli, franco-ivoriano, laterale destro di proprietà dell’Empoli è un ragazzo che spinge forte sulla fascia ma nello stesso tempo è molto coriaceo; poi c’è il centrale difensivo Armini di 185 centimetri che nonostante la giovane età vanta già due esperienze in C, una stagione nel Piacenza e l’ultima a Potenza dove ha giocato 22 volte in campionato, una nei playoff e 2 in Coppa Italia, ed è in scadenza con la Lazio a fine mese e il Taranto potrebbe aggiudicarselo a titolo definitivo mettendo a segno un bel colpo anche in previsione futura.

Infine c’è Iaccarino, centrocampista di sinistra che ha solo 18 anni ma nella scorsa stagione ha disputato 33 partite col Matera siglando due gol e su di lui ci sono i fari puntati di molte società ma sembra che il ragazzo possa accettare il progetto Taranto.

Questi sono i nomi su cui il Taranto starebbe concentrando le attenzioni.

Mister Ezio Capuano sta cercando giovani di qualità perché il minutaggio sarà un elemento indispensabile e basilare per la prossima stagione rossoblù.