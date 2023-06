SS 275, via libera al bando per i lavori sulla Maglie-Tricase

SALENTO – Pubblicato il bando per il 1° lotto della strada statale 275. Una notizia attesa da tutto il territorio salentino. I lavori dovrebbero iniziare a fine anno

Promessa mantenuta. E’ stato pubblicato l’avviso per l’ammodernamento e il raddoppio della strada statale Maglie-Leuca, un’arteria spesso teatrro di numerosi incidenti, alcuni anche mortali. Via libera dunque al primo lotto, quello che collegherà Maglie a Tricase, così come aveva garantito il Commissario straordinario Vincenzo Marzi che aveva indicato la data massima del 30 giugno. Una notizia attesa da tutto il territorio salentino.

Cronoprogramma, dunque, rispettato. D’altronde il decreto con il quale il Governo nei giorni scorsi ha assegnato 86 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto della Statale aveva di fatto scongiurato ogni eventuale ostacolo burocratico legato alla mancanza di risorse. Entro il 31 luglio si potranno inoltrare le domande per partecipare alla gara. La prima pietra, invece, dovrebbe essere posata alla fine dell’anno.

Grande soddisfazione è stata espressa da Biagio Ciardo, presidente del Comitato Pro-Maglie-Leuca: “La battaglia per la sicurezza e lo sviluppo del Capo di Leuca segna uno snodo cruciale. Seguiremo ogni aspetto con la costanza, la tenacia e la passione che ci hanno sempre contraddistinto affinché si giunga alla posa della prima pietra”.

Ora si apre un altro capitolo. Quello legato al secondo lotto che dovrebbe unire Tricase con S. Maria di Leuca e chiudere il cerchio su uno dei tratti di strada più pericolosi dell’intero territorio salentino. L’iter, in questo caso, è più lungo. Dopo il via libera del tracciato da parte dei consigli comunali interessati si attende ora la progettazione definitiva. E c’è da sciogliere un nodo fondamentale, quello legato ai fondi destinati all’opera. Ma oramai la strada appare in discesa. L’ammodernamento e la messa in sicurezza della della Maglie-Leuca non resteranno una chimera.