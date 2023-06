La New Basket Brindisi in Europa

BRINDISI – Leo De Ryche e Fabio Corbani lavorano per dare forma al roster della Happy Casa Brindisi per la prossima stagione.

Dopo il rinnovo di Bayehe, si prova a tenere Mascolo, Mezzanotte e Bowman, e adesso che è arrivata la tanto attesa notizia sulla domanda di ammissione in una competizione europea si può pensare a tutto il resto.

La società di contrada Masseriola, infatti, ha saputo ieri pomeriggio di essere stata inserita nel torneo di qualificazione alla regular season della competizione europea FIBA Basketball Champions League e dunque dal 25 settembre al 1° ottobre parteciperà al torneo di qualificazione, il Qualification Round, per l’accesso alla fase a gironi della competizione europea: mercoledì 5 luglio appuntamento con il sorteggio per stabilire le sfidanti della New Basket Brindisi.

Ovviamente una squadra che gioca in Europa ha un appeal maggiore anche in fase di mercato perché ogni atleta ambisce a giocare anche fuori dal perimetro nazionale e della serie A1.

In prospettiva acquisizioni per De Ryche, molto probabilmente, sarà importante assistere anche alla Summer League che si disputerà dal 7 al 17 luglio, che metterà in mostra tanti talenti e campioni del gioco del basket.

Non c’è nessuna fretta, bisogna fare le cose in modo oculato, ogni scelta deve essere cucita addosso ad un progetto che nasce per vincere senza porsi limiti.

Quindi, avanti, passo dopo passo.