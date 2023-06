Caroppo: “Maglie-Leuca a gonfie vele”. Pagliaro:” Ora le altre infrastrutture dimenticate”

SALENTO – Grande soddifazione dai rappresentanti isituzionali. Per l’on. Caroppo è una vittoria del Governo, mentre il consigliere regionale Pagliaro ricorda le tante incompiute nel Salento

“Sulla realizzazione della SS275 Maglie – Leuca si procede a gonfie vele”. Ad annunciarlo è il deputato di Forza Italia e Commissario di Forza Italia in Provincia di Lecce, Andrea Caroppo. “Dopo quasi trent’anni di attese, ritardi e rinvii – prosegue – grazie al Governo nazionale di Centrodestra in pochissimi mesi siamo venuti al bandolo della matassa e siamo riusciti a sbloccare la SS275, un’opera essenziale per lo sviluppo del territorio e la sicurezza dei cittadini”. Ma non si può dormire sugli allori. Sono tante, troppe le infrastrutture dimenticate nel territorio salentino. “La Maglie-Leuca – spiega il consigliere regionale Paolo Pagliaro – è un’arteria fondamentale per la viabilità salentina, finora trascurata. Non è l’unica, anzi l’elenco delle eterne incompiute è fin troppo lungo e da sempre ne ho fatto una mia battaglia – sia come editore tv (le 10 battaglie di Telerama e le tante inchieste), sia come politico – perché dall’efficienza della rete di strade, ferroviere e aeroporti dipèende lo lo sivluppo di ogni territrori”. “Siamo in attesa da decenni – conclude – dellla Otranto-Gallipoli, della bradanico salentina, della regionale Taranto-Nardò, della metropolitana di superficie e dell’ammodernamento della Sud Est”. Insomma, è fondamentale continuare a tenere la guardia alta. Per il bene del Salento e dei salentini.