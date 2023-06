Deroga ai parcheggi e liste di attesa per persone con sindrome di Down: c’è l’ok del Consiglio regionale

BARI – Mediazioni, ragionamenti, gincana fra le competenze, alla fine di una lunga giornata la soluzione al problema dei parcheggi c’è e ottiene il via libera all’unanimità dal Consiglio regionale.

Con un emendamento a firma dei consiglieri Campo, Pd, De Blasi, Lega e Pagliaro, La Puglia Domani, i Comuni avranno tempo sino al 31 dicembre 2023 per definire le autorizzazione paesaggistiche per le aree di parcheggio che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo. I tentativi, cercati per tutto il giorno, hanno escluso ogni possibile interferenza con competenze statali o della soprintendenza. “Era compito dei Comuni fare tutto e fare in tempo”, si è detto, ma occorreva correre e intervenire di petto per evitare il caos con l’arrivo in massa dei turisti.

“Un provvedimento necessario per salvare la stagione estiva e la vivibilità delle località turistiche per il capogruppo de la Puglia Domani, Paolo Pagliaro che sul punto aveva presentato una mozione, assorbita dall’emendamento votato – Ci sono località come le pinete degli Alimini ad Otranto o di Gallipoli, o le marine del Salento che d’estate vengono letteralmente prese d’assalto e che avrebbero rischiato la paralisi fra parcheggi selvaggi, traffico in tilt e situazioni di pericolo, senza regole né sorveglianza. Come già avvenuto lo scorso weekend. Ora spetta ai sindaci affrettarsi”

“Una scelta dettata dal senso di responsabilità – per la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone – così da garantire la sicurezza di centinaia di cittadini e turisti. Non è solo una questione di multe, ma di incolumità e ordine pubblico. Adesso sarà indispensabile che i Comuni si mettano subito a lavoro per trovare soluzioni permanenti, con tutte le autorizzazioni previste, rispondendo, così, al bisogno crescente che deriva dalla sempre maggiore affluenza turistica”.

“Una pezza” per il vicepresidente del Consiglio, il pentastellato Cristian Casili, per il quale la questione “va risolta in maniera strutturale”. “Abbiamo scongiurato incidenti che possono succedere fuori dalle strutture nel momento in cui si parcheggia in ogni dove – ha commentato – o nel momento in cui aumenta l’abusivismo di parcheggi che nascono all’improvviso, con ulteriori problematiche. Non permetteremo più che siano approvati provvedimenti senza averli condivisi con chi ha la vera prerogativa di pianificazione, le Amministrazioni comunali, che hanno il governo del territorio”.

Disco verde dal Consiglio regionale anche alla proposta di legge, presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Gabellone e che azzera le liste d’attesa per le persone affette da sindrome di Down e costruisce percorsi diagnostici e terapeutici specifici e dedicati, da realizzare con tempistiche precise e dettate dalla patologia. “La dedico ai genitori di Sara – ha commentato Gabellone – una bambina che aveva bisogno di sottoporsi a un intervento chirurgico per evitare il rischio che diventasse sorda ma che si è scontrata con il muro di gomma delle liste d’attesa lunghe 8 mesi”. Un caso fra tanti, troppi. Di qui la legge che eviterà che ce ne siano altri ancora.