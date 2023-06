Taranto giovane e di talento: potrebbe arrivare dall’Empoli il primo rinforzo

TARANTO – Giovani e di talento, questa è la parola d’ordine del Taranto che si affaccia sul mercato estivo che prenderà il via tra pochi giorni.

Ezio Capuano, seppur agisca in totale silenzio e con i riflettori spenti, sta provando, così come abbiamo già raccontato, di creare un’asse di collaborazione con Empoli e Avellino.

Ed il primo arrivo in chiave 2023-24 dovrebbe essere proprio un giovane di prospettiva della squadra toscana e parliamo del laterale di destra francese Jordan Boli, classe 2002, che nell’ultimo campionato Primavera ha collezionato 29 presenze e 3 gol.

Potrebbe essere proprio lui ad aprire la stagione degli arrivi in riva allo Ionio.

Sempre con la squadra toscana si ragiona per due altri calciatori che però hanno mercato in serie B, e parliamo dei talentuosi Gabriele Guarino difensore centrale del 2004 e il centrocampista Duccio Degli Innocenti classe 2003 che ha già esordito in serie A.

Dunque sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Boli, che potrebbe arrivare in prestito, poi il resto si vedrà passo dopo passo.

Sembra ancora in piedi l’ipotesi che porta ad un calciatore dell’Avellino che Capuano aveva giò chiesto nello scorso mercato invernale, Claudiu Micovschi esterno d’attacco rumeno, 24enne che potrebbe essere un tassello importante anche in previsione di un cambio modulo in un 3-4-3 invece del classico 3-5-2.

Mister Ezio Capuano vorrebbe avere già in ritiro buona parte della squadra che sarà poi quella finale, manca ancora un mese alla partenza per Cascia, c’è tutto il tempo per pensare e costruire.

Il primo luglio iniziano le danze ufficiali e da quel che sembra il club rossoblù è già pronto per sparare i primi fuochi d’artificio.