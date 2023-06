Ripascimento non autorizzato, scatta la denuncia

GALLIPOLI – La guardia Costiera ha scoperto un’area dedita al ripascimento non autorizzato sulla costa di Gallipoli. I militari hanno individuato l’attività criminale e sequestrato due autocarri, una pala meccanica, l’ intera zona adibita agli scavi e il parcheggio nei suoi pressi, per un totale di ben 1085 metri quadri.

Per il titolare che ha dato il via ai lavori è scattata la denuncia con l’accusa di deturpamento ambientale. L’intervento rientra nell’operazione MARE SICURO 2023, che vede la Guardia Costiera al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste e i mari salentini per trascorrere le vacanze estive.