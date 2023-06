Inchiesta presunti illeciti tribunale fallimentare, il riesame respinge le richieste di arresto

LECCE – Il Tribunale del Riesame di Potenza ha respinto l’appello della Procura, che nell’ambito dell’inchiesta nata sui presunti “favori” e incarichi politati all’interno del Tribunale di Lecce , aveva richiesto i domiciliari per il giudice Alessandro Silvestrini e l’avvocato Giuseppe Evangelista, il carcere per Antonio Casilli e l’aggravamento della misura cautelare per il giudice Pietro Errede , l’avvocato Alberto Russi e il Commercialista Massimo Bellantone.

I presunti abusi riguarderebbero l’interferenza in alcuni procedimenti in cambio di favori. Nei prossimi giorni saranno rese note le motivazioni.