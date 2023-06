Estate in musica con i concerti del Conservatorio Tito Schipa

LECCE- Dal 27 giugno al 13 settembre nel centro storico di Lecce, il Conservatorio Tito Schipa presenta “Un mare di Musica”. In programma ben due rassegna, ossia “I concerti del Conservatorio, Summer edition” e “Tito Schipa Music Factory” che proporranno ben 11 concerti e spettacoli tra il chiostro dei teatini e la villa comunale, per culminare il tutto nella cornice del teatro politeama greco con il concerto dell’orchestra regionale dei conservatori di puglia

La stagione musicale, ricordiamo, è organizzata dal Tito Schipa, con il sostegno dell’Assessorato all’Università della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di Lecce

La serata di apertura proporrà un concerto con composizioni di Maximo Diego Pujol, Roland Dyens, Èrik Marchelie, Claude Debussy, Ryuichi Sakamoto, eseguite da quartetto d’archi (Antonella Defrenza e Francesco Sabato al violino, Marcello Baldassarre alla viola e Rosa Andriulli al violoncello), arpa (Alessandra Targa) e chitarra (Stefano Sergio Schiattone). L’ensemble, costituito da docenti del Dipartimento di strumenti ad arco e a corda del “Tito Schipa”, tutti musicisti con una carriera concertistica e didattica di prestigio nazionale ed internazionale, propone un repertorio che spazia dal barocco ai giorni nostri sia in ambito solistico che cameristico. La scaletta si aprirà con la Suite Buenos Aires del chitarrista-compositore argentino contemporaneo Maximo Diego Pujol, ispirata ad alcuni quartieri (barrios) della sua città d’origine. Si proseguirà con il Tango en Skaï del chitarrista compositore franco-tunisino Roland Dyens; a seguire la Suite Logique del compositore francese contemporaneo Érik Marchelie (arrangiamento per quartetto d’archi di Giuseppe Emmanuele) è invece un trittico (Prélude, Interlude e Postlude) dal linguaggio semplice e diretto. Quindi le Danze sacre e profane per arpa e quartetto d’archi di Claude Debussy, commissionate al compositore e pianista francese dalla ditta Pleyel in occasione della costruzione dell’arpa cromatica, poi caduta in disuso per le grandi difficoltà di accordatura. In chiusura il tema di Merry Christmas Mr. Lawrence per arpa, chitarra e quartetto d’archi (arrangiamento di Stefano Sergio Schiattone) del pianista-compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali, scomparso il 28 marzo scorso.

I Concerti del Conservatorio – Summer Edition proseguiranno con altri tre appuntamenti nel Chiostro dei Teatini (ore 21 – ingresso libero fino a esaurimento posti). Sabato 1 luglio il Tito Schipa Wind Ensemble proporrà lo spettacolo Vento di classicismo con una Ouverture da La Clemenza di Tito di Wolfang Amadeus Mozart, la Sinfonia n. 1 in do maggiore di Ludwig Van Beethoven, il preludio dalla Traviata di Giuseppe Verdi e l’Ouverture da La Cenerentola di Gioacchino Rossini. Lunedì 10 luglio l’ensemble pop-rock del Tito Schipa guidato dai docenti Carolina Bubbico (voce), Dario Congedo (batteria), Daniele Vitali (pianoforte) dedicherà la serata ai Beatles. Un viaggio musicale alla scoperta del decennio che ha cambiato per sempre la storia della musica e del costume in tutto il mondo. Sabato 22 luglio, infine, appuntamento con Cairo Express un percorso nel pop mediterraneo dove tradizione, musica d’autore, oriental pop si fondono per creare un nuovo scenario sonoro all’insegna della libertà espressiva. I due docenti Nabil Bey Salameh, voce dei Radiodervish, e Fabrizio Piepoli, affiancati da un ensemble di studentesse e studenti, si muovono sapientemente tra rigore etnomusicologico e club culture metropolitana, facendo dialogare Oriente e Occidente, musica popolare del Sud Italia, maghrebina, mediorientale.

Dal 1 agosto al 12 settembre la Villa Comunale (ore 21 – ingresso libero fino a esaurimento posti) ospiterà i sei appuntamenti del Tito Schipa Music Factory, rassegna ideata, curata e organizzata dalla consulta delle studentesse e degli studenti del Conservatorio, che vedrà sul palco formazioni ed ensemble di giovani musicisti dei vari percorsi curriculari. Il programma accoglierà La musica da camera tra Italia e Francia (martedì 1 agosto), i due set di Metamorphosis con un quartetto di violini e un trio formato da clarinetto, flauto e pianoforte (martedì 8 agosto), Jazz Factory (martedì 22 agosto), Musicalmente nuovo con un repertorio contemporaneo (martedì 29 agosto), Stella mediterranea, un viaggio tra le musiche tradizionali di Grecia, Albania, Spagna e Mondo arabo (martedì 5 settembre) e Quel vermiglio donnesco fior, concerto-opera con regia in chiave moderna che porterà in scena i tratti salienti della trilogia italiana nata dal connubio tra Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte (martedì 12 Settembre). Mercoledì 13 settembre (ore 20:30 – ingresso libero fino a esaurimento posti) al Teatro Politeama Greco tornerà sul palco, dopo il grande successo dell’anno scorso, l’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia diretta da Nicola H. Samale. L’iniziativa, nata nell’estate 2022 da un’idea e con il supporto dell’Assessorato all’Università della Regione Puglia, con la collaborazione dei cinque Conservatori pugliesi (Umberto Giordano di Foggia, Niccolò Piccinni di Bari, Nino Rota di Monopoli, Giovanni Paisiello di Taranto e Tito Schipa di Lecce) vede come protagonisti gli studenti e le studentesse degli Istituti dell’Alta Formazione Musicale della Puglia.

IL CONSERVATORIO DI MUSICA “TITO SCHIPA” DI LECCE

Nato come Liceo Musicale Salentino con Statuto approvato con decreto del Prefetto di Lecce n. 24494 del 21 novembre 1933, con R.D. 12 ottobre 1939 n. 1993 (pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15/01/1940) è pareggiato ai Conservatori di musica con decorrenza dal 16 ottobre 1939. Con legge 8 agosto 1977 n. 663 (pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 05/09/1977) il Liceo Musicale Pareggiato “T. Schipa” è trasformato in Conservatorio di musica statale con decorrenza dal 1 ottobre 1970. In applicazione dell’art. 1 quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005 n. 43, l’Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica (BR), viene accorpato, in qualità di Sezione staccata, al Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce con decorrenza dall’a.a. 2005/2006. Il Conservatorio Tito Schipa di Lecce è uno dei principali istituti musicali del Sud Italia: circa 800 studenti e 130 insegnanti impegnati in tutte le tipologie della prassi e della teoria musicale. Direttore del Conservatorio è il M° Corrado De Bernart. Il Conservatorio di Lecce è intitolato a Tito Schipa, il celebre tenore di grazia che finanziò la fondazione dell’Istituto negli anni Trenta del secolo scorso. Il Conservatorio, per valorizzare i vari aspetti della tradizione vocale, organizza corsi specialistici per cantanti d’opera, per interpreti del repertorio rinascimentale e barocco, del canto moderno e jazz. Il Conservatorio annovera un’Orchestra Sinfonica e un’ Orchestra di Fiati e vari ensemble vocali e strumentali. Cultura barocca e tradizione bandistica caratterizzano il Salento e il Conservatorio cerca di potenziare e coltivare, con le sue risorse formative, queste importanti realtà. L’Orchestra di Fiati, è una delle punte d’eccellenza della formazione e della produzione musicale e discografica come i vari gruppi classici, del jazz e del pop-rock, che si producono in vari festivals in Italia e all’estero. L’offerta formativa comprende trentadue indirizzi, per il percorso Accademico di Primo e di Secondo Livello. Sono anche attivi Corsi di Formazione Pre-accademica e Corsi Propedeutici AFAM. Particolarmente innovativo è il corso di studi della Musica Elettronica. Molto attivo è il Progetto Erasmus con cui il Conservatorio si relaziona con numerosi paesi europei. Il Conservatorio dispone di una Biblioteca di 11.000 testi tra cui 500 manoscritti. L’Istituto ha una sezione staccata a Ceglie Messapica e, così il Conservatorio è una “rete” del far musica, profondamente radicata nella Regione. I Festival e le rassegne del Conservatorio sono al centro della vita artistica e sociale di una Regione, la Puglia, che ha fatto della promozione culturale e dell’accoglienza il suo impegno elettivo.