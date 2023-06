TARANTO – Paura per un automobilista su Ponte Punta Penna quando, probabilmente per un surriscaldamento del mezzo, ha preso fuoco una autovettura che viaggiava in direzione Paolo VI. La prontezza di riflessi del conducente ha permesso di evitare che l’incendio potesse coinvolgere lo stesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco